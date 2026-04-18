Droga arresti e debiti | Cher chiede di nuovo la tutela del figlio la situazione precipita

Cher ha presentato nuovamente una richiesta di tutela legale per il patrimonio del figlio, Elijah Blue Allman, di 49 anni. La decisione arriva dopo una serie di arresti che hanno coinvolto il musicista e il suo ricovero in un ospedale psichiatrico nello stato del New Hampshire. La cantante ha cercato di garantire protezioni legali per il figlio in un momento di difficoltà.

Cher ha presentato una nuova richiesta di amministrazione di sostegno per il patrimonio del figlio Elijah Blue Allman, 49 anni, dopo una serie di arresti che hanno portato il musicista in un ospedale psichiatrico nel New Hampshire. Secondo i documenti depositati questa settimana presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles e ottenuti da Page Six, l’icona della musica di 79 anni ha chiesto che un amministratore fiduciario, Jason Rubin, venga nominato per gestire le finanze del figlio più giovane. Questa è la seconda volta che Cher tenta di ottenere la tutela legale del patrimonio di Allman. La prima richiesta risale a dicembre 2023, quando la cantante aveva chiesto di essere nominata lei stessa amministratrice.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Droga, arresti e debiti: Cher chiede di nuovo la tutela del figlio (la situazione precipita) Notizie correlate Droga a Palermo, cocaina nella bici e crack nel calzino del figlio minore: 2 arrestiDue arresti per spaccio da parte dei carabinieri della compagnia Palermo piazza Verdi, a Palermo. Droga a Palermo, cocaina nella bici e crack nel calzino del figlio minore: 2 arresti a PalermoDue arresti per spaccio da parte dei carabinieri della compagnia Palermo piazza Verdi, a Palermo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Minacce di morte per un debito di droga, 48enne arrestato dopo la denuncia di un pusher; Arrestato l’ex boss Raffaele Pernasetti. Chi è ‘Er Palletta’, tra debiti di droga e gambizzazioni; Stalking per un debito di droga: scatta la perquisizione a San Severino, 19enne arrestato; Piano di Sorrento, giovane aggredito per debito di droga: 20enne arrestato. Roma, 13 arresti per droga: c’è anche ex della Banda MaglianaUn nuovo colpo al narcotraffico nella Capitale riporta in carcere uno dei nomi storici della criminalità romana. I carabinieri del Nucleo investigativo di ... pupia.tv Roma, 13 arresti per droga: c'è anche ex della Banda della Magliana Raffaele PernasettiTredici arresti dei carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Tra gli arrestati, che torna in carcere, c'è anche Raffaele Pernasetti, u ... tg24.sky.it Avevano 10 chili di cocaina nascosti in auto: coppia arrestata al casello di Boara Pisani. Il valore complessivo sul mercato della droga supera i 700mila euro. L'operazione è stata condotta dagli agenti della Mobile di Padova. x.com COMO, MONTAGNA DI DROGA TRA I RIFIUTI: OLTRE UN QUINTALE DI MARIJUANA A COLVERDE! Altro che raccolta differenziata: nel comasco i sacchi dell'immondizia "scottano" davvero. La notizia è di quelle che fanno tremare il mito della Lombardia sp facebook