Dove comprare le friulane il trend radical-chic della primavera 2026

Ogni primavera, le friulane tornano a essere protagoniste di negozi e piattaforme online. Le scarpe, caratterizzate dalla suola di corda intrecciata e dalla tomaia di velluto, sono visibili nelle vetrine di negozi di zona Brera e Porta Venezia, così come su Pinterest e Vinted. Questo trend, che si rinnova di anno in anno, coinvolge sia negozi fisici sia spazi di commercio digitale.

O gni primavera, puntuale come la fioritura, tornano ai piedi delle milanesi. Le friulane, dalla suola di corda intrecciata, tomaia di velluto, e una forma piatta e senza fronzoli, occupano vetrine di Brera, concept store di Porta Venezia, bacheche di Pinterest e carrelli Vinted. Anche nel 2026. Jeans e scarpe basse: 5 look che slanciano senza tacchi X Nata come calzatura domestica nel Friuli-Venezia Giulia, la friulana ha percorso una lunga strada prima di approdare nei guardaroba urbani. Nessuna campagna pubblicitaria, nessun testimonial. Solo il passaparola, i mercatini, e tantissimi look radical-chic che hanno l’hanno resa il manifesto dello stile primaverile meneghino.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dove comprare le friulane, il trend radical-chic della primavera 2026 Notizie correlate La giacca antivento è il trend più inatteso (ma chic) della primaveraUna volta serviva solo a ripararsi dal meteo ballerino di primavera oggi, invece, la giacca antivento si ritrova sorprendentemente al centro della... Leggi anche: Dalle frange al pigiama chic e la gonna rossa di Chanel: come copiare (con meno di 50 euro) i 10 trend moda della primavera estate 2026