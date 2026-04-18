Dopo il primo assaggio dell' estate torna pioggia e freddo | le previsioni per i prossimi giorni

Dopo alcuni giorni di caldo quasi estivo, le Marche si preparano a un rapido cambiamento del tempo. Le previsioni indicano un ritorno della pioggia e un calo delle temperature nei prossimi giorni. Il vento si farà più intenso e le nuvole copriranno il cielo, sostituendo le condizioni soleggiate delle ultime giornate. La situazione meteorologica si manterrà instabile nelle prossime ore.

Dopo il caldo quasi estivo degli ultimi giorni, anche le Marche si preparano a un brusco cambio di scenario. Tra domenica e l’inizio della nuova settimana sono attese piogge, rovesci anche temporaleschi e un sensibile calo delle temperature, con valori che potranno scendere sotto la media.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Aprile con assaggio d’estate in Lombardia, poi torna il freddo. Rischio pioggia, temporali e grandine: quando e dove Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Dopo il primo assaggio dell'estate torna pioggia e freddo: le previsioni per i prossimi giorni; Coachella 2026, Madonna a sorpresa con Sabrina Carpenter canta Vogue e Like a Prayer; A maggio torna La Marca Classica, sesto round del Tricolore; È uscito ‘I Feel So Free’, il nuovo brano di Madonna. La libertà di tornare a mangiare quello che si vuole: il primo assaggio post parto non si scorda maiLa pizza rossa del forno, quella bassa e croccante, con i bordi bruciacchiati e l’olio che cola ai lati, il tovagliolo che gronda. La quintessenza della romanità. Sopra, prezzemolo fresco. Posso ... gamberorosso.it Un 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è morto subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Biscegl facebook Immaginavo che, dopo la sconfitta al referendum, la maggioranza tornasse a cavalcare uno dei suoi cavalli di battaglia: immigrazione e, soprattutto, remigrazione. Non immaginavo lo facesse in un modo che, oltre a essere incostituzionale, è svilente e offensiv x.com