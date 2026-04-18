Dopo il primo assaggio dell' estate torna pioggia e freddo | le previsioni per i prossimi giorni

Da anconatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo alcuni giorni di caldo quasi estivo, le Marche si preparano a un rapido cambiamento del tempo. Le previsioni indicano un ritorno della pioggia e un calo delle temperature nei prossimi giorni. Il vento si farà più intenso e le nuvole copriranno il cielo, sostituendo le condizioni soleggiate delle ultime giornate. La situazione meteorologica si manterrà instabile nelle prossime ore.

Dopo il caldo quasi estivo degli ultimi giorni, anche le Marche si preparano a un brusco cambio di scenario. Tra domenica e l’inizio della nuova settimana sono attese piogge, rovesci anche temporaleschi e un sensibile calo delle temperature, con valori che potranno scendere sotto la media.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Aprile con assaggio d’estate in Lombardia, poi torna il freddo. Rischio pioggia, temporali e grandine: quando e dove

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Dopo il primo assaggio dell'estate torna pioggia e freddo: le previsioni per i prossimi giorni; Coachella 2026, Madonna a sorpresa con Sabrina Carpenter canta Vogue e Like a Prayer; A maggio torna La Marca Classica, sesto round del Tricolore; È uscito ‘I Feel So Free’, il nuovo brano di Madonna.

La libertà di tornare a mangiare quello che si vuole: il primo assaggio post parto non si scorda maiLa pizza rossa del forno, quella bassa e croccante, con i bordi bruciacchiati e l’olio che cola ai lati, il tovagliolo che gronda. La quintessenza della romanità. Sopra, prezzemolo fresco. Posso ... gamberorosso.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.