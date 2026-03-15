Rider il ciclofattorino e gli anni Dieci del Terzo Millennio

Oggi i rider di Deliveroo e Glovo sono scesi in piazza in tutta Italia per protestare contro le condizioni di lavoro, con turni che arrivano fino a dieci ore al giorno e compensi di due-quattro euro a consegna. La mobilitazione coinvolge diverse città e mette in discussione le modalità di retribuzione e di gestione delle prestazioni di queste figure professionali. La protesta si svolge in un momento in cui il settore della consegna a domicilio è al centro dell’attenzione pubblica.

«Rider Deliveroo e Glovo, oggi giornata di mobilitazione nazionale» (https:adnkronos.com); «Cgil, i rider in piazza ‘turni fino a 10 ore al giorno, 2-4 euro a consegna’» (https:www.ansa.it); «Rider, la mobilitazione della Cgil: sabato 14 marzo niente pasti a domicilio da Glovo e Deliveroo» (http:www.corriere.it); «Rider, sabato la mobilitazione a Bergamo: in Piazza Pontida per salario e diritti» (https:www.ecodibergamo.it). Sono alcuni titoli di articoli di quotidiani e agenzie di stampa sulle manifestazioni di protesta dei rider promosse dalla Cgil nella giornata di ieri, e coinvolgenti oltre trenta città italiane, dal nord al sud della penisola, per far ottenere ai fattorini in bici salari più alti e maggiori tutele previdenziali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Rider, il "ciclofattorino" e gli anni Dieci del Terzo Millennio Articoli correlati Spettacolo 'L'alba del terzo millennio'In un piccolo paese si organizza una sacra rappresentazione pasquale che dovrebbe culminare in cima all’altura simbolo del Golgota. Sul traguardo la presentazione del libro “Platinum Artisti e Poeti del Terzo Millennio”Vibo Valentia – In dirittura di arrivo il lavoro svolto dalla critica d’arte vibonese, la dottoressa Sonia Demurtas, ormai siamo alla parte...