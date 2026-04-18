Dal 20 al 25 aprile, gli autotrasportatori hanno annunciato uno sciopero che si inserisce in un quadro di difficoltà crescenti nel settore. Il costo del carburante è aumentato notevolmente, con il diesel alle stelle, mentre la liquidità delle imprese si è ridotta a zero. La decisione di scioperare rappresenta l’ultimo segnale di un settore che attraversa una crisi lunga e complessa.

Milano, 18 Aprile 2026 – Lo sciopero annunciato dagli autotrasportatori (20-25 aprile) è solo l’ultimo campanello d’allarme di un settore in affanno, dove la protesta non è più episodica, ma il sintomo di una crisi profonda e persistente. E nei prossimi mesi, la situazione potrebbe addirittura peggiorare. Secondo le stime dell’ Ufficio studi della CGIA, infatti, un’impresa su cinque rischia di chiudere entro la fine dell’anno, schiacciata da una crisi di liquidità sempre più soffocante. Se il prezzo del diesel dovesse rimanere costantemente sopra i 2 euro al litro sino alla fine del 2026, non c’è speranza. Molti piccoli padroncini saranno costretti a gettare definitivamente la spugna.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Diesel alle stelle e liquidità azzerata: cosa c’è dietro lo sciopero degli autotrasportatori. “Il taglio delle accise un boomerang”

Notizie correlate

Diesel alle stelle, è record: 2,1 euro al litro nonostante il taglio (provvisorio) delle acciseBasta guardarsi intorno: il prezzo medio alla pompa del gasolio, o meglio diesel, già prima di Pasqua aveva raggiunto e superato i 2 euro al litro,...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Diesel a due euro e mezzo e costi del gas alle stelle: allarme rosso nel governo; Nuova stangata: benzina alle stelle e diesel ai massimi da due anni; Gasolio alle stelle, Europa in rivolta; Diesel alle stelle a Roma: picchi di 2,42€ al litro e scatta l'allarme frodi. Ecco il parere dei romani.

Diesel alle stelle e liquidità azzerata: cosa c’è dietro lo sciopero degli autotrasportatori. Il taglio delle accise un boomerangI numeri della Cgia di Mestre sulla crisi del settore: un’impresa su cinque rischia di chiudere entro la fine dell’anno ... quotidiano.net

Benzina e diesel in calo, ma il vero rischio è un nuovo boom: cosa può far schizzare di nuovo i prezzi alle stelleBenzina e diesel in lieve calo dopo i picchi, ma mercati instabili e crisi geopolitica mantengono alta l’incertezza sui prezzi. blitzquotidiano.it

Sicilia 242 TV Nazionale - Canale 242 in tutta Italia - App Sicilia 24. . Diesel in calo, ma il sollievo alla pompa può durare poco #sicilia242 #Sicilia24 facebook

I cento giorni di Decaro in Regione: il cambio tra passo diesel e le necessarie scosse x.com