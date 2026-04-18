Oggi si celebra il decimo anniversario di Contrajus aps, un’associazione nata il 18 aprile 2016 con l’obiettivo di tutelare i soggetti fragili e promuovere la dignità delle persone. Nel corso di questi dieci anni, l’organizzazione ha portato avanti iniziative legate ai diritti, all’inclusione sociale e all’impegno civico, consolidando il suo ruolo come realtà attiva nel settore.

Un percorso lungo dieci anni tra diritti, inclusione e impegno sociale. Contrajus aps celebra oggi il suo anniversario dalla nascita, avvenuta il 18 aprile 2016, confermandosi realtà attiva nella tutela dei soggetti fragili e nella promozione della dignità delle persone. "Dieci anni fa nasceva Contrajus, oggi Contrajus Aps: un’associazione che ha scelto di stare dalla parte dei più fragili", ricorda il presidente Paolo Russo (nella foto), ripercorrendo il cammino dell’ente, diventato dal 2023 associazione di promozione sociale iscritta al terzo settore. In questo decennio l’associazione ha sviluppato attività su scala nazionale, occupandosi di diritti civili, inclusione, responsabilità sociale e prevenzione del disagio giovanile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dieci anni d’inclusione e impegno. Continua la sfida di Contrajus aps che promuove la cultura del rispetto

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