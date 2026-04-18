L'ex portiere del Milan ha commentato la situazione attuale della squadra, sottolineando la sua competitività. Ha aggiunto che l’obiettivo principale è concentrarsi sulle singole partite, senza fare previsioni a lungo termine. La sua intervista si concentra sulla stagione dei rossoneri, con un focus sulle sfide e le prospettive future della formazione. Nessuna altra informazione sulle motivazioni o sui piani della squadra.

Nelson Dida, ex calciatore del Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni di 'Tuttosport'. L'ex portiere verdeoro si è voluto soffermare sulla stagione dei rossoneri, per poi parlare dell'obiettivo Champions League. Ecco, di seguito, le sue parole: Sul Milan: "È una squadra molto competitiva, ha dimostrato fin dall'inizio del campionato che voleva stare tra le prime quattro in classifica e fino a oggi è stato così. Ha vinto contro squadre forti, portando a casa partite che nessuno si aspettava riuscisse a fare sue, però ha poi lasciato alcuni punti importanti con avversari della metà destra della classifica.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dida: “Milan? Squadra molto competitiva. Ora bisogna pensare partita in partita”

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