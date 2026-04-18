Diagnosi sbagliata il tumore c’era | il calvario della biologa Anna Maria

Una biologa di 45 anni ha scoperto di aver subito una diagnosi errata, in quanto il tumore che le era stato diagnosticato non era presente. La donna, che lavora nel reparto di Anatomia Patologica di un ospedale di Ancona, ha affrontato un lungo percorso di cure e interventi, solo successivamente a una seconda analisi che ha confermato l’assenza della malattia. Il reparto di anatomia patologica dell’ospedale è attualmente sotto organico.

Ancona, 18 aprile 2026 – Anche il reparto di Anatomia Patologica di Torrette è sotto organico da tempo, schiacciato da una mole di lavoro e una carenza di personale che ha già portato, da gennaio scorso, all’interruzione della convenzione con gli altri ospedali della provincia (Jesi, Fabriano e Senigallia) per ‘tagliare’ almeno 10mila casi l’anno. In questo scenario di pressione estrema, dove la professione sembra aver perso appeal economico e la Regione dichiara che i medici non si trovano (mentre altrove, come a Fermo, si assume), il rischio di errore umano diventa una drammatica realtà. A dare un volto e una voce a questo rischio è Anna Maria Fei, biologa di Osimo con 35 anni di carriera alle spalle, che ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze di una diagnosi sbagliata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Diagnosi sbagliata, il tumore c’era”: il calvario della biologa Anna Maria Notizie correlate Leggi anche: Tumore del colon-retto, Italia prima nelle cure. Cresce il ruolo della biopsia liquida per la diagnosi Leggi anche: Tumore ovarico: diagnosi, genetica e l’importanza della prevenzione personalizzata Altri aggiornamenti Quattro anni di chemioterapia, ma il tumore non c’era: diagnosi sbagliata, risarcimento da mezzo milione di euroPisa, 8 gennaio 2026 – Quattro anni di chemioterapia, ma il tumore non c’era. La Corte d’Appello di Firenze ha condannato l’Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup) a risarcire una donna di 47 ... lanazione.it Da dieta alcalina a scorpione cubano, il 93% dei pazienti dopo una diagnosi di tumore esposto a fake newsPiù di 9 pazienti su 10 (93%) con nuova diagnosi di cancro esposti a fake news sui trattamenti oncologici; la maggior parte si imbatte nella disinformazione - che propone terapie antitumorali non prov ... ansa.it