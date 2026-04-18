Detenuta trovata morta in carcere il Garante Caforio | Fatto scioccante che fa riflettere

Una giovane donna di 41 anni è stata trovata morta all’interno di una struttura carceraria. La notizia è stata confermata dal Garante dei detenuti, che ha espresso dolore per l’accaduto. Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause della morte, che sono ancora in fase di accertamento. La notizia ha suscitato reazioni di sorpresa e preoccupazione tra le persone coinvolte.

"Con sentimento di dolore e mestizia, devo confermare la morte in carcere di una giovane detenuta di 41 anni ternana, per cause ancora in corso di accertamento". Queste le parole del Garante regionale dei detenuti Giuseppe Caforio in una nota diffusa a seguito della notizia della morte di una.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Detenuta trovata morta in carcere a PerugiaPerugia, 18 aprile 2026 – È stata trovata morta nella sua cella una giovane detenuta nel carcere di Perugia, il decesso è avvenuto durante la notte e... Leggi anche: Detenuta trovata morta al carcere di Perugia Panoramica sull’argomento Garante detenuti Umbria, scioccante la morte di una detenuta in cellaPer il Garante dei detenuti della Regione Umbria Giuseppe Caforio la morte di una giovane donna in un contesto già carico di problematiche note, costituisce fatto scioccante. (ANSA) ... ansa.it Detenuta trovata morta in carcere a PerugiaLa giovane, accusata di rapina, è deceduta nella notte, indagini in corso, l’ipotesi più accreditata resta quella delle cause naturali ... lanazione.it