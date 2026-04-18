Dell’Imperio | Dieci vittorie? Segnale forte A Marigliano sarà battaglia

L’allenatore ha commentato le dieci vittorie consecutive come un segnale forte, sottolineando che si tratta di un risultato ottenuto grazie a impegno e costanza. Ha inoltre annunciato che in vista della prossima partita a Marigliano sarà battaglia, senza entrare in dettagli specifici sullo stato della squadra o sulle strategie adottate. La sequenza di successi ha generato aspettative e ha portato a riflettere sulla fase attuale della squadra.

Tempo di lettura: 2 minuti Dieci vittorie consecutive non sono casuali, ma il risultato di un percorso costruito con lavoro e continuità. È questo il messaggio lanciato dal coach della Scandone Avellino, Ciro Dell’Imperio, alla vigilia della sfida contro PromoBasket Marigliano. “Ci danno un back positivo – spiega – perché certificano che stiamo lavorando bene. Ma soprattutto rappresentano uno stimolo a restare concentrati e a mantenere alto il livello del nostro gioco”. Il tecnico biancoverde sottolinea come la vera forza della squadra sia l’intensità: “Mettiamo tantissimo in campo, sia dal punto di vista delle energie nervose che fisiche”. Un aspetto non banale, soprattutto alla luce dell’ultima settimana, caratterizzata da impegni ravvicinati: “Non è stato facile, ma siamo stati bravi a portare a casa due risultati importanti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dell’Imperio: “Dieci vittorie? Segnale forte. A Marigliano sarà battaglia” Notizie correlate Campionato Uisp. La Disperata allunga. Dieci vittorie su dieciFa dieci vittorie su dieci la Disperata Scarlino (nella foto) che continua nel suo percorso da record in vetta al girone Nord del calcio Uisp. Leggi anche: Calcio In Prima Categoria il ritorno dell’allenatore è coinciso con un filotto di vittorie. Romagnano rivitalizzato da Battaglia: "Decisi a raggiungere la salvezza» Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Scandone Avellino inarrestabile: nona vittoria consecutiva a Roma; La Scandone Avellino è tornata, i lupi lanciano un segnale forte al campionato; Scandone Avellino-Tiber Roma: la sfida che vale una stagione; Dell’Imperio | Siamo una famiglia ognuno porta il suo mattoncino. Scandone Avellino, Dell'Imperio: Vittoria sofferta ma meritata: abbiamo saputo adattarciQueste le dichiarazioni di coach Dell’Imperio della Scandone Avellino dopo la vittoria casalinga contro Pall.Antoniana: È stata la partita che ci aspettavamo. Sapevamo che non sarebbe stata semplice ... msn.com La Scandone Avellino continua a volare e conquista la decima vittoria consecutiva battendo la Tiber Roma con il punteggio di 86-73 al Pala Del Mauro. I biancoverdi, guidati da Ciro Dell’Imperio, confermano il grande momento di forma con una prestazione so facebook A prima vista, Piazza Navona appare come una splendida piazza barocca, modellata da architetti rinascimentali e decorata con fontane celebri come la Fontana dei Quattro Fiumi di Gian Lorenzo Bernini. Eppure, la sua insolita forma allungata ha un’origine m x.com