Decreto Sicurezza | Ciambriello avverte il carcere non deve essere un luogo di oscurità

Un rappresentante delle associazioni per i diritti umani ha espresso preoccupazioni riguardo al recente decreto sulla sicurezza, sottolineando che il carcere non dovrebbe essere un luogo di oscurità. La dichiarazione evidenzia la necessità di garantire condizioni umane nelle strutture penitenziarie e di evitare che si trasformino in ambienti di abbandono e privi di assistenza. La discussione si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle modalità di gestione delle carceri nel paese.

"> Preoccupazioni per il “decreto sicurezza”. Napoli. Samuele Ciambriello, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania e portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali, ha espresso forte inquietudine riguardo al “decreto sicurezza” all’esame del Parlamento. In particolare, ci si interroga sulle possibili conseguenze che tale provvedimento potrebbe avere sul sistema penitenziario e sulla sicurezza di detenuti e operatori delle carceri. Con l’introduzione di agenti sotto copertura, Ciambriello mette in guardia su rischi significativi per gli equilibri interni degli istituti e per la vita quotidiana di chi vi lavora.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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