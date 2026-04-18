Dall’isoprene ai vigili del fuoco ecco come cambiano le regole Ue per proteggere i lavoratori | 120mila diagnosi di cancro ogni anno

Le normative europee si aggiornano per tutelare i lavoratori esposti a sostanze chimiche. Sono stati introdotti nuovi limiti per le sostanze presenti in settori come quello delle batterie, dell’acciaio, della chimica e del tessile. Le regole riguardano anche l’uso di dispositivi di protezione individuale, con l’obiettivo di ridurre il numero di diagnosi di cancro legate all’attività lavorativa, che si stima siano circa 120 mila ogni anno.

Nuovi valori limite per le sostanze chimiche utilizzate nell’industria delle batterie, dell’acciaio, della chimica e del tessile e disposizioni più rigorose in materia di dispositivi di protezione individuale. La Commissione per l’Occupazione e gli Affari sociali europea ha dato il via libera a nuove disposizioni volte a migliorare gli standard Ue per la protezione dei lavoratori dall’esposizione a sostanze pericolose. – Notizie.com Secondo la Commissione, i provvedimenti possono prevenire circa 1700 casi di cancro ai polmoni e 19mila altre malattie nell’arco di 40 anni.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Dall’isoprene ai vigili del fuoco, ecco come cambiano le regole Ue per proteggere i lavoratori: “120mila diagnosi di cancro ogni anno” Notizie correlate Leggi anche: Argentina, gli incendi distruggono 36mila ettari di foreste in Patagonia dall’inizio dell’anno. Ma Milei dimezza i fondi per i vigili del fuoco Una raccolta di contenuti Si parla di: Dall’isoprene ai vigili del fuoco, ecco come cambiano le regole Ue per proteggere i lavoratori: 120mila diagnosi di cancro ogni anno; Dall’isoprene ai vigili del fuoco ecco come cambiano le regole Ue per proteggere i lavoratori | 120mila diagnosi di cancro ogni anno. Dall’isoprene ai vigili del fuoco, ecco come cambiano le regole Ue per proteggere i lavoratori: 120mila diagnosi di cancro ogni annoL'Ue approva nuovi limiti per sostanze tossiche come isoprene e cobalto. Più tutele per i vigili del fuoco e nuovi standard. notizie.com