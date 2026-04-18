Dall’euroscetticismo al pieno atlantismo | la parabola politica di Giorgia Meloni non ha tenuto presente la nostra storia patria

Da ilgiornaleditalia.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, la traiettoria politica di Giorgia Meloni in materia di politica estera ha mostrato un passaggio dall’euroscetticismo all’adesione a posizioni più vicine all’atlantismo. Questo cambiamento ha portato a un allineamento con le politiche di alcuni paesi membri della NATO, senza considerare specificamente le caratteristiche storiche del paese. La discussione si concentra su come questa evoluzione abbia influito sulle relazioni internazionali e sulle scelte di politica estera del governo.

Negli ultimi anni, la traiettoria politica di Giorgia Meloni in materia di politica estera ha conosciuto una trasformazione profonda, particolarmente evidente nel passaggio dalle posizioni espresse tra il 2014 e il 2021 all’attuale linea di governo sul conflitto tra Russia e Ucraina. Questo radicale cambiamento merita alcune osservazioni del tutto oggettive, atteso che le posizioni di critica delle sanzioni assunte in precedenza sulla Russia e poi sulla crisi ucraina si fondavano sulla difesa dell’interesse nazionale. Infatti, all’indomani della crisi della Crimea del 2014, l’Onorevole Meloni si collocava tra le voci più critiche rispetto alla strategia europea delle sanzioni contro la Russia.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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