Teun Koopmeiners non ha soddisfatto le aspettative della Juventus, con una valutazione attuale di circa 30 milioni di euro. Questa cifra potrebbe attirare l'interesse di altri club di Serie A, tra cui il Napoli. La trattativa tra le due squadre potrebbe essere influenzata dalla valutazione del giocatore, che resta al centro delle attenzioni di mercato in questa fase.

Teun Koopmeiners non ha reso secondo le aspettative della Juventus: la valutazione della Vecchia Signora è al momento di 30 milioni di euro, cifra che apre scenari di mercato anche per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Koopmeiners e la delusione bianconera: i numeri non convincono. L’investimento del club torinese sull’olandese non ha prodotto i risultati attesi. Koopmeiners non ha inciso come previsto nelle dinamiche tattiche bianconere, generando una valutazione che scende rispetto alle aspettative iniziali. La Juventus ha fissato il prezzo a 30 milioni, una cifra tutt’altro che irrisoria ma che riflette una ridimensionamento delle valutazioni sul calciatore.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Dalla Juventus al Napoli: colpo da 30 milioni, ecco cosa filtra

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