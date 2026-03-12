Monza nei centri pomeridiani per ragazzi i nuovi laboratori di sessualità e affettività

A Monza sono stati avviati nuovi laboratori dedicati alla sessualità e all’affettività nei centri pomeridiani per ragazzi. In aggiunta, è stato inaugurato uno spazio dedicato ai compiti con un focus sul rinforzo del metodo di studio. Queste iniziative si rivolgono ai giovani che frequentano i centri, offrendo attività educative e di supporto.

I laboratori di sessualità e affettività. Ma anche un nuovo spazio compiti con rinforzo del metodo di studio. Si apprestano a cambiare volto a Monza i centri di animazione socio educativa pomeridiani per i ragazzi. Ammonta infatti a 750 mila euro il finanziamento per il triennio 2026-2028 che il Comune di Monza ha stanziato a favore dei cinque c.a.s.e dislocati in città e che permetteranno nuove attività didattiche ed educative per gli adolescenti monzesi dagli 11 ai 16 anni. Grazie ai fondi stanziati a seguito del nuovo bando (con un incremento del precedente contributo triennale che raggiunge oltre il 20%) i cinque c.a.s.e. - così come spiegano dal comune - potranno dunque consolidare e ampliare la loro proposta educativa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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