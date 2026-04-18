Dai ricordi in videoteca all' idea di un cinema diffuso | con loro i film viaggiano ovunque

Il termine “Super 8” può riferirsi a un formato di pellicola molto apprezzato da artisti e cinefili per il suo stile vintage, oppure al titolo di un film di fantascienza uscito nel 2011. Nella cultura pop, questa sigla richiama ricordi di videoteche e proiezioni casalinghe, ma negli ultimi anni ha anche ispirato iniziative che puntano a diffondere il cinema in modo più capillare. Entrambi i significati condividono un legame con il mondo dell’immagine in movimento.