Dai ricordi in videoteca all' idea di un cinema diffuso | con loro i film viaggiano ovunque
Il termine “Super 8” può riferirsi a un formato di pellicola molto apprezzato da artisti e cinefili per il suo stile vintage, oppure al titolo di un film di fantascienza uscito nel 2011. Nella cultura pop, questa sigla richiama ricordi di videoteche e proiezioni casalinghe, ma negli ultimi anni ha anche ispirato iniziative che puntano a diffondere il cinema in modo più capillare. Entrambi i significati condividono un legame con il mondo dell’immagine in movimento.
“Super 8” può avere diversi significati: il nome di uno dei più noti formati di pellicola amati da artisti, registi, appassionati per via del suo fascino nostalgico; il titolo di un film di fantascienza del 2011 diretto da J.J. Abrams e prodotto da Steven Spielberg; ma soprattutto la storia di.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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