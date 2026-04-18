Per la prima volta in ventuno anni, il Napoli non ha effettuato alcun tiro in porta durante una partita casalinga. Questa situazione rappresenta una novità nella storia recente del club, che non ricordava un risultato del genere. La squadra, che negli anni ha accumulato numerosi titoli, si è trovata in una situazione insolita, con zero tentativi di rete durante il match giocato tra le mura di casa.

Una prestazione inguardabile degli uomini di Conte presi a pallate dalla Lazio. Perché si può essere presi a pallate anche con l'inutile 67% di possesso palla Dc Napoli 06032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Torino foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Rasmus Hojlund Napoli zero tiri in porta. Da zero tituli a zero tiri in porta. Il Napoli non ha sferrato un tiro nello specchio della porta che fosse uno. Una prestazione inguardabile da parte degli uomini di Conte. Gli azzurri sono stati presi a pallate dalla Lazio. Perché si può essere presi a pallate anche con l’inutile 67% di possesso palla. La Lazio col 33% ha fatto calcio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Da ventuno anni il Napoli non faceva zero tiri in porta in casa

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