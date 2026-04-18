L'elenco dei candidati alla guida della Federcalcio include diversi ex calciatori di grande successo, tra cui Maldini e Del Piero. La loro presenza solleva domande sulla transizione da campioni in campo a ruoli dirigenziali. Tuttavia, essere stati grandi giocatori non garantisce automaticamente competenze o risultati nel settore amministrativo del calcio. La questione resta aperta, con una differenza evidente tra le carriere sportive e quelle manageriali.

Èun’idea che ricorre spesso in questi giorni in cui si cercano candidati (e soluzioni) per risolvere la crisi del calcio: trasformare il campione in dirigente. È una tentazione quasi romantica. L’idea che chi ha toccato il vertice sappia indicare la strada. Che basti aver vissuto il gioco per saperlo governare. Si fanno nomi, degnissimi, che coincidono con un’idea alta di calcio: Paolo Maldini, Alessandro Del Piero, e poi Damiano Tommasi, Demetrio Albertini, Giorgio Chiellini. Nomi diversi, con esperienze diversissime. Vanno tutti bene? Sulla carta sì, poi dipende a fare cosa, con chi, in che contesto. Dirigere non è una prosecuzione naturale della carriera sportiva.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Maldini a Del Piero: l'ex campione grande dirigente?

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