Da Laurentino al Trullo tutti i cantieri e i fondi non spesi di Ater Il Pd | Azienda al collasso

Nella zona di Laurentino e Trullo, sono stati segnalati numerosi cantieri ancora aperti e fondi non ancora utilizzati dall’azienda che gestisce gli alloggi popolari. Tra gli interventi previsti, ci sono lavori di efficientamento energetico, realizzazione di nuovi appartamenti, spazi comuni e manutenzione di edifici esistenti. Sono stati inoltre installati nuovi ascensori per migliorare l’accessibilità, mentre alcune aree richiedono ancora interventi di recupero e riqualificazione.

Efficientamento energetico a Torre Gaia, nuovi appartamenti e spazi comuni al Laurentino 38, manutenzione e recupero a Casale Caletto, l'abbattimento delle barriere architettoniche un po' ovunque con l'installazione di nuovi ascensori. Di progetti per migliorare le case popolari Ater ce ne sono.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Casa. Valeriani (PD): “Ater Roma al collasso, tre anni di immobilismo su cantieri e manutenzioni”Questa mattina si è svolta l’audizione in Commissione Trasparenza dei rappresentanti di Ater Roma, che ha registrato di fatto la conferma del blocco... Laurentino 38, l'ultimatum di Ater cade nel vuoto: il centro sociale occupato blocca i nuovi alloggi popolariL'ultimatum è scaduto da tempo, ma di polizia al sesto ponte del Laurentino 38 non se ne è ancora vista. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Da Laurentino al Trullo, tutti i cantieri e i fondi non spesi di Ater. Il Pd: Azienda al collasso; Casa. Valeriani (PD): Ater Roma al collasso, tre anni di immobilismo su cantieri e manutenzioni; Casa Valeriani PD | Ater Roma al collasso tre anni di immobilismo su cantieri e manutenzioni. Buongiorno #Flaminia family #TIBURTINO #Laurentino #Pincio #TESTACCIO - facebook.com facebook Inaugurata oggi la Casa della comunità del Laurentino . Importante servizio sanitario del territorio. Grazie alla #RegioneLazio ,a Francesco Rocca presidente e alla ASL Roma 2 e il suo direttore Generale #FrancescoAmato per il grande lavoro di riorganizzazi x.com