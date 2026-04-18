Curato a distanza morì di Covid | Nessuna omissione del medico Fu lui a convincerlo a ricoverarsi

Un paziente deceduto di Covid dopo un ricovero a distanza. Secondo quanto riferito, il medico non avrebbe commesso omissioni, anzi, avrebbe mantenuto un contatto quotidiano con il paziente attraverso trenta-tre conversazioni. È stato il medico stesso a convincere il paziente a ricoverarsi, senza che siano emerse neanche ipotesi di superficialità professionale. La vicenda si svolge in un contesto in cui l’assistenza a distanza rappresenta una scelta strategica.

"Nessuna superficialità da parte del medico, ma un rapporto quotidiano con il paziente, confermato da trentatré conversazioni. Lo stesso dottore convinse l’uomo, restio al ricovero, a farsi prendere in carico dall’Usca, unità speciale di continuità assistenziale". Sono soltanto alcune delle considerazioni dell’avvocato Linda Corrias, che ieri al tribunale di Ferrara, ha difeso il suo assistito Alberto Dallari, 70enne medico reggiano, accusato di omissione di soccorso in relazione alla morte, nell’estate 2021, per le gravissime conseguenze del Covid del 68enne di Cento, Mauro Gallerani. Il decesso avvenne dopo il ricovero al Sant’Anna di Cona. E ancora il legale: "La medicina era sperimentale come ha dimostrato storia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Curato a distanza, morì di Covid: "Nessuna omissione del medico. Fu lui a convincerlo a ricoverarsi" Notizie correlate La storia del 22enne americano curato e dichiarato morto da un medico “a distanza”«Era un portiere di hockey su ghiaccio di livello statale alla Notre Dame High School di West Haven, nel Connecticut, e cintura nera di taekwondo,... La storia del 26enne americano curato e dichiarato morto da un medico “a distanza”«Era un portiere di hockey su ghiaccio di livello statale alla Notre Dame High School di West Haven, nel Connecticut, e cintura nera di taekwondo,... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Curato a distanza, morì di Covid: Nessuna omissione del medico. Fu lui a convincerlo a ricoverarsi; Roberta morta di melanoma dopo l’asportazione di un neo: Se informata, non si può escludere che avrebbe accettato le cure. Morì dopo le cure a distanza: Nessun ricovero per ostilità alla medicina istituzionale, ora condannate il medicoIl dottor Alberto Dallari non ha agito per errore, ma per deliberata scelta di non fidarsi della medicina istituzionale. Per questa ragione, secondo il pubblico ministero Ciro Alberto Savino, ... ilrestodelcarlino.it Paziente morì dopo cure a distanza. Pm chiede la condanna del medico: Ostile al sistema, nessun ricoveroIl dottor Alberto Dallari non ha agito per errore, ma per deliberata scelta di non fidarsi della medicina istituzionale. Per questa ragione, secondo il pubblico ministero Ciro Alberto Savino, ... ilrestodelcarlino.it Il ricchissimo programma curato dall’Old Cars Club - facebook.com facebook La conduttrice: l’ho scoperto e curato solo perché faccio prevenzione annuale a pagamento e trovo che sia una delle più grandi ingiustizie sociali x.com