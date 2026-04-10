La storia del 26enne americano curato e dichiarato morto da un medico a distanza

Da open.online 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane americano di 26 anni, ex portiere di hockey su ghiaccio a livello statale e cintura nera di taekwondo, è stato dichiarato morto da un medico senza essere presente sulla scena. La vicenda ha sollevato interrogativi riguardo alla procedura di accertamento della morte e alle implicazioni legali di un eventuale errore. La notizia ha attirato l’attenzione su una storia che coinvolge anche le qualifiche sportive e scolastiche del giovane.

«Era un portiere di hockey su ghiaccio di livello statale alla Notre Dame High School di West Haven, nel Connecticut, e cintura nera di taekwondo, oltre a essere il migliore della sua classe». Così il padre di Conor Hylton ha descritto suo figlio, studente di odontoiatria, morto a 26 anni al Bridgeport Hospital Milford Campus nell’agosto del 2024. Si era presentato all’ospedale con sintomi che suggerivano un’infiammazione del pancreas. Venne visitato e poi dichiarato morto da un operatore sanitario a distanza tramite uno schermo video, anziché da una medico presente in ospedale. La vicenda di Conor Hylton. Connor vomitava ormai da giorni quando aveva deciso di andare al pronto soccorso del campus di Milford, lamentando forti dolori addominali. 🔗 Leggi su Open.online

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Bambino annega in piscina: dichiarato morto, dopo diverse ore si risveglia. La spiegazione del medicoUn bimbo di Gilbert, nello Stato USA dell'Arizona, è stato dichiarato morto dopo essere finito sott'acqua in una piscina privata.

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