Durante la recente puntata di Fratelli di Crozza, trasmessa il venerdì sera sul canale Nove e disponibile in streaming su Discovery+, la satira ha messo in luce un momento di forte imbarazzo per Antonio Tajani. Il personaggio interpretato da Maurizio Crozza si è trovato infatti a gestire una serie di interrogativi legati al recente incontro avvenuto negli studi con Pier Silvio Berlusconi e Marina Berlusconi, mostrando un atteggiamento che appare smarrito e poco convinto di fronte alle prospettive riguardanti i suoi prossimi incarichi. L’impatto della dinamica tra i protagonisti e la reazione di Tajani. Il fulcro della narrazione satirica ruota attorno alla figura di Antonio Tajani, ritratto in una condizione di evidente disorientamento dopo il confronto con i vertici della famiglia Berlusconi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crozza travolge Tajani: il segreto sul rapporto con i Berlusconi

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