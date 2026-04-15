Il calendario ufficiale degli incontri di cricket femminile in Ruanda è stato annunciato. La Nazionale italiana disputerà otto partite a Kigali tra il 18 aprile e il 1° maggio, nel corso della prima edizione del Challenge Trophy. Questa serie di incontri rappresenta i primi test ufficiali per la squadra italiana in questa competizione. Le partite si svolgeranno nel periodo indicato nel capoluogo ruandese.

È stato definito ufficialmente il calendario di 8 incontri che verranno disputati a Kigali, in Ruanda, tra sabato 18 aprile e venerdì 1° maggio, dalla Nazionale italiana di cricket femminile nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy. Il nuovo responsabile tecnico delle azzurre, Sean Pieter Trouw si trova già in Africa assieme alle 14 azzurre convocate, con il gruppo delle atlete italiane che avrebbe dovuto essere più corposo, ma che poi è stato ridotto a seguito di alcune indisponibilità. Il torneo si giocherà con il format T20, che sarà protagonista anche alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028: l’ Italia affronterà per due volte ciascuna delle altre quattro squadre al via della manifestazione, ovvero le padrone di casa del Ruanda, gli Stati Uniti, il Nepal e Vanuatu.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cricket femminile, otto match per l’Italia in Ruanda: primi test per Sean Pieter Trouw

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