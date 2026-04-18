Un approfondimento sul tentativo di un filosofo di interpretare il significato della lotta khomeinista, esplorando le radici di un conflitto che coinvolge molte parti del mondo oggi. Si tratta di un'indagine sulle origini di una rivoluzione che, all'epoca, fu difficile da comprendere per le società occidentali. Il testo offre uno sguardo sulle origini di un movimento e sulle tensioni che ancora oggi influenzano la scena politica internazionale.

Un viaggio alle origini del feroce conflitto che stiamo vivendo oggi e anche un viaggio alle origini di una rivoluzione che gli Occidentali non riuscirono a capire. Il filosofo e storico francese Michel Foucault (1926 - 1984) si recò in Iran nel 1978, poco dopo lo scoppio della sollevazione khomeinista che rovesciò il regime dello Scià, su incarico del Corriere della sera. Portò a termine due soggiorni: dal 16 al 24 settembre e dal 9 al 15 novembre. Il frutto di queste permanenze furono dieci articoli pubblicati, più altri materiali, alcuni dei quali rimasti a lungo inediti in Italia, raccolti in questo volume dal titolo Dossier Iran (pagg. 208, euro 18,) e pubblicato da Neri Pozza a partire dal 2023.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Così Foucault cercò di trovare il senso della lotta khomeinista

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