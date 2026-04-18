Cos’è la carta co-badge come funziona e quali sono i rischi da conoscere

Negli ultimi anni, con l’aumento delle opzioni di pagamento, la carta co-badge si è diffusa come alternativa a carte tradizionali. Questa tipologia di carta combina caratteristiche di più emittenti, offrendo vantaggi e premi legati a specifici programmi di fidelizzazione. Tuttavia, il suo funzionamento può risultare poco trasparente e comportare alcuni rischi, legati ad esempio ai costi, alle condizioni di utilizzo e alla gestione delle spese.

Negli ultimi anni con l’evoluzione dei sistemi di pagamento, la carta co-badge è diventata una soluzione sempre più utilizzata nonostante il suo funzionamento resti spesso poco chiaro. Si tratta più precisamente di un prodotto che integra più circuiti di pagamento sulla medesima tessera. Ma come funziona esattamente, quali sono i costi e i rischi collegati ad essa? Inoltre, perché utilizzare tale tipologia di carta può far spendere di più che utilizzare i contanti? Che cos’è la carta co-badge?. La carta di pagamento co-badge è uno strumento collegato contemporaneamente a due circuiti distinti: solitamente uno è nazionale, come Bancomat, e l’altro internazionale, come Mastercard o Visa.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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