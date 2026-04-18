Un corteo di solidarietà si è svolto nel centro di Roma, ma nel corso della giornata si sono verificati momenti di tensione e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La polizia ha impiegato idranti e mezzi antisommossa per disperdere i partecipanti, mentre alcune persone sono state fermate o ferite durante gli scontri. La situazione si è protratta per diverse ore, creando disagi e preoccupazioni tra i residenti e i passanti.

Un corteo che nasce come manifestazione di solidarietà e si trasforma rapidamente in una giornata di tensione e scontri nel cuore della città. A Roma, tra strade già presidiate e un clima carico di attesa, il passaggio degli attivisti anarchici degenera in episodi di violenza, con fumogeni, insulti e oggetti lanciati contro le forze dell’ordine. Il punto più critico si registra nel quadrante di San Lorenzo, dove la protesta perde compattezza e si frammenta in momenti di forte pressione contro il dispositivo di sicurezza predisposto. Secondo le prime ricostruzioni, la situazione si è aggravata quando il corteo ha raggiunto uno degli snodi principali del percorso, trasformando la mobilitazione in un confronto diretto con la polizia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Corteo a Roma, disordini e violenze: poco fa la tremenda notizia

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Per i babbei che provano a far credere che Piazza del Duomo non fosse piena suggerisco di evitare le foto di prima dell'arrivo del corteo e di passare direttamente alle foto all'alba o a quelle dei giorni del lockdown (Nb: piazza del Duomo è il doppio di Piazz x.com