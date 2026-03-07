Corriere dello Sport | Napoli festa al Maradona tra Sal Da Vinci e i tre punti | Conte sorride Non molliamo mai

Al stadio Maradona si è vissuto un evento di calcio e musica con il Napoli che ha battuto il Torino, mentre il pubblico ha celebrato anche Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo. Durante la serata, l’allenatore del Napoli ha sorriso e dichiarato “Non molliamo mai”. La festa è stata accompagnata dal coinvolgimento dei tifosi e dalla presenza di artisti sul prato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Una notte di calcio e musica al Maradona, con il Napoli che batte il Torino e il pubblico che celebra anche Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo. Nel racconto firmato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la serata si trasforma in una festa collettiva davanti a cinquantamila spettatori, tra spettacolo, emozioni e tre punti fondamentali per la corsa europea degli azzurri. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, prima del calcio è stata la musica a prendersi la scena. Sal Da Vinci, nome d'arte di Salvatore Michael Sorrentino, ha portato sul prato del Maradona il premio conquistato a Sanremo, esibendolo sotto la Curva B prima di intonare il brano vincitore «Per sempre sì».