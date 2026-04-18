Controlli antidroga a Bari la polizia setaccia centro e periferia

Nelle ultime due giorni, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli antidroga in diverse aree di Bari, coprendo sia zone centrali che periferiche. Le operazioni hanno coinvolto vari quartieri e sono state eseguite dalla polizia di Stato. L’attività ha previsto perquisizioni e verifiche mirate, senza altre specifiche comunicazioni sulla quantità di sostanze sequestrate o sugli esiti dei controlli.

Setacciate le zone centrali e periferiche di Bari. La polizia di Stato ha svolto, nelle ultime 48 ore, approfonditi controlli in vari quartieri della città. Sono state numerose le perquisizioni effettuate dagli agenti della Squadra Mobile della Questura, con il supporto dell’elicottero del IX.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Sicurezza: controlli rafforzati in città, dal centro alla periferiaServizi di controllo del territorio sensibilmente potenziati nei primi quindici giorni del mese di marzo da parte dell'Arma dei Carabinieri, per... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trafficanti di cocaina sulla Napoli-Bari: le immagini dell'arresto; Sicurezza stradale, parte la nuova campagna. A Bari arrivano etilometri hi-tech; Controlli a tappeto antidroga, arrestato giovane: sequestrata cocaina, crack e hashish; Uno spot per prevenire gli incidenti dei più giovani: ecco Proteggiamoci con la sicurezza stradale. Bari, blitz antidroga tra Carbonara e Japigia: un arresto e oltre 100 persone controllateUn arresto per spaccio e numerose perquisizioni nei quartieri di Bari: la Polizia intensifica i controlli contro la criminalità diffusa. virgilio.it Controlli antidroga a Palermo. Arrestato 19enneÈ stato arrestato un 19enne palermitano trovato durante dei controlli antidroga con 28 dosi tra cocaina e crack. meridionews.it Extra Tv. . OSTIA, ROMA: CONTROLLI ANTIDROGA, 5 ARRESTI E 1,5 KG DI DROGA SEQUESTRATA facebook