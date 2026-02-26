Sanremo 2026 Chiello sull' assenza di Morgan | Ho deciso io lui può dire quello che vuole

La partecipazione di Morgan al Festival di Sanremo 2026 si è trasformata - come era prevedibile - in un caso prima ancora di iniziare. Il leader dei Bluvertigo ha annunciato che non sarebbe salito sul palco per la serata delle cover, dove avrebbe dovuto cantare insieme al rapper Chiello, limitandosi a un supporto tecnico nel backstage per non rischiare di "oscurare" il giovane collega. Morgan ha motivato la scelta come motivata da modestia, dichiarando: "Dopo le prove era evidente che non fosse un bene per il ragazzo. Il confronto lo penalizzava, lui stesso è stato il primo ad accorgersene e ha apprezzato il mio gesto". Una ricostruzione che dipingeva Chiello quasi come intimorito dal talento dell'ex Bluvertigo, ma che è stata seccamente smentita dal diretto interessato durante la conferenza stampa ufficiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

