confesercenti ciarapica e soldati confermati ai vertici

Nella sala dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna si è tenuta l’Assemblea elettiva di Confesercenti d’Area Ravenna-Cesena. Durante l’incontro, sono stati confermati alla guida dell’associazione i rappresentanti Ciarapica e Soldati, che continueranno a ricoprire i loro ruoli per il prossimo mandato. L’assemblea ha visto la partecipazione di vari rappresentanti del settore e si è conclusa con l’approvazione dei nominativi in carica.

Si è svolta nella sala dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna, l’ Assemblea elettiva di Confesercenti d’Area Ravenna-Cesena. Confermata alla guida dell’associazione per il prossimo mandato Monica Ciarapica nel ruolo di presidente e Cesare Soldati come vicepresidente, rinnovando così la fiducia nella squadra uscente. L’appuntamento ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso articolato in dieci incontri su tutto il territorio. Nel corso dell’Assemblea è stato dato spazio anche agli interventi dei presidenti delle sedi territoriali, eletti nelle assemblee che hanno preceduto questo appuntamento. Significativo anche il momento dedicato al Premio per la fedeltà associativa, con il riconoscimento alle imprese associate da 50 anni, testimonianza concreta di un legame solido e duraturo tra Confesercenti ed il territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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