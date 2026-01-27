Conferenza stampa Spalletti pre Monaco Juve LIVE | le sue dichiarazioni

In vista della partita contro il Monaco, Spalletti ha incontrato la stampa per commentare le sfide e le aspettative della Juventus nella fase a gironi di Champions League. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo sulle strategie e le prospettive del team in questa importante competizione europea.

Conferenza stampa Spalletti pre Monaco Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match, valido per l'ottava partita della League Phase di Champions. Playoff di Champions League già matematicamente conquistati, la Juve si affaccia all'ultimo match della League Phase cullando un piccolo sogno: quello di qualificarsi direttamente tra le prime 8. Avversario allo Stade Louis II il Monaco di Pocognoli. Nel giorno di vigilia, martedì 27 gennaio, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alle 18.10 per presentare il match davanti ai media. segue LIVE le sue parole.

