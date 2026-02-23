Inter il +10 cambia tutto | scudetto blindato ora può concentrare forze sulla Champions
Il vantaggio di dieci punti sull’avversario cambia le strategie dell’Inter, che ora può dedicarsi con più calma alla Champions League. Il successo contro il Bodo permette ai nerazzurri di puntare con più sicurezza sulla qualificazione europea. Con il titolo ormai vicino, la squadra può pianificare le prossime sfide senza pressione. La concentrazione si sposta sull’obiettivo internazionale, mentre i tifosi aspettano sviluppi sulla corsa al trofeo.
A furia di salire e scendere da un aereo, l’Inter avrebbe potuto perdere il senso di ciò che accade a terra: il gelo nelle ossa a Bodo si è mescolato con il caldo piacere di Lecce, poi domani arriva pure la gara regina in Europa da preparare di gran fretta, con appena un allenamento e mezzo nelle gambe. Tra tanta confusione, mentre gli eventi precipitano rapidi, i nerazzurri hanno finalmente avuto un momento per fermarsi e alzare i calici: ieri, prima di cena, hanno brindato a un numero, anzi a due. È la cifra, doppia, con la quale adesso comandano ferocemente la classifica italiana. L’Inter tiranna è già a +10 dal Diavolo caduto col Parma e non è neanche arrivato marzo a far intravedere la fine di stagione: mancano tre mesi ma, ogni settimana che passa, un nuovo pezzo di stoffa scudetto sembra ricucirsi sul petto nerazzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Füllkrug, Jashari, Ricci: non chiamateli seconde linee! E ora per lo scudetto cambia tuttoFüllkrug, Jashari e Ricci stanno dimostrando di essere elementi fondamentali per il progetto della squadra.
