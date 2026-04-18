Compagnoni analizza | Con meno infortuni il Napoli sarebbe lì con l’Inter su Conte dico che…

Un commento sul momento del Napoli e sulle prospettive future del tecnico viene proposto dall’analista. Si discute del calo di infortuni e di come questo possa aver influito sulla posizione della squadra nel campionato, mettendo in relazione il rendimento con quello di altri club di vertice. Contestualmente, si valuta anche la situazione del tecnico, con riflessioni sul possibile sviluppo delle prossime partite e sulla corsa al secondo posto.

di Lorenzo Vezzaro Compagnoni analizza il crollo dei partenopei e il futuro del tecnico: il Milan ora vede il secondo posto a portata di mano. Il campionato di Serie A sta vivendo una fase di scossoni profondi che certificano lo strapotere dell’ Inter. Dopo il crollo interno contro la Lazio, il Napoli ha visto scivolare via le ultime residue speranze di infastidire la marcia trionfale della squadra di Cristian Chivu, che ora vede lo scudetto a un passo. In questo scenario, l’analisi del momento azzurro serve a capire come mai il divario dai nerazzurri sia diventato così ampio, lasciando spazio anche alle ambizioni del Milan, pronto all’aggancio al secondo posto nella sfida di domani a Verona.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Compagnoni analizza: «Con meno infortuni il Napoli sarebbe lì con l’Inter, su Conte dico che…» COMPORTAMENTO INACCETRABILE DI ANTONIO CONTE.#internapoli#calcio#seriea #campionato #antonioconte Notizie correlate Leggi anche: Ordine: “Al Milan sarebbe bastato fare sei punti con il Parma e oggi sarebbe lì con l’Inter” Leggi anche: Conte analizza il KO con la Juventus: «È meglio sorridere: sulla corsa scudetto dico questo»