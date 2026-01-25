Conte analizza il KO con la Juventus | È meglio sorridere | sulla corsa scudetto dico questo

Antonio Conte commenta la recente sconfitta del Napoli contro la Juventus, evidenziando come il calendario intenso possa influire sulle prestazioni della squadra. L’allenatore invita a mantenere un atteggiamento positivo, sottolineando l’importanza di concentrarsi sulla corsa allo scudetto e di affrontare le prossime sfide con equilibrio e determinazione.

di Lorenzo Vezzaro Conte analizza la sconfitta del Napoli contro la Juventus, sottolineando come il calendario fitto stia logorando i suoi calciatori. Il ventiduesimo turno della Serie A 202526 ha emesso un verdetto pesante all’Allianz Stadium, dove il Napoli è uscito sconfitto per 3-0. Nel post-partita, Antonio Conte, tecnico leccese noto per il suo temperamento carismatico e la capacità di ricostruire mentalità vincenti, ha cercato di fare il punto della situazione nonostante l’amarezza del risultato. La battuta d’arresto dei campani rappresenta un segnale importante per la classifica, favorendo indirettamente i nerazzurri nella loro marcia verso il titolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

