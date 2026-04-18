Colpo in banca corsa al Lotto | spunta il terno della rapina

A Napoli, nel quartiere Arenella, si è verificata una rapina in banca che ha attirato l’attenzione di molti. Durante l’evento, i ladri sono riusciti a portar via una somma di denaro e subito sono stati diffusi sui social alcuni video che riprendono l’accaduto. Contestualmente, sui canali online sono stati condivisi anche numeri legati al colpo, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per identificare i responsabili.

In città non si parla di altro se non della rapina compiuta a Napoli, nel quartiere Arenella. Mentre gli inquirenti sono ancora a caccia della banda del buco, sui social oltre ai tantissimi video ironici girano anche i numeri legati al colpo. La vicenda, infatti, ha ispirato anche i tanti.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Rapina al Vomero: sui social impazza il “terno della banca”Tempo di lettura: 2 minuti“Scusate ma che è success? Mi pare che è success na rapina“. I numeri della Smorfia della rapina alla Credit Agricole: a Napoli c’è il “terno della banca”Nelle ricevitorie di Napoli sono apparsi i numeri della Smorfia collegati alla rapina alla Credit Agricole dell'Arenella. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Blog | Ecco i numeri della smorfia legati alla rapina di Napoli; Napoli, rapina in banca all’Arenella: titolari cassette sicurezza svuotate davanti all’istituto; Esplosione nella notte e bancomat sventrato: colpo da film in banca alle porte di Milano; Rapinatori gentili, parlavano in dialetto. Colpo clamoroso in banca: il tunnel, le tute da operai e un buco per la fuga nei cunicoli. BRINDISI PIAZZA IL COLPO Dopo Jones, la Valtur riporta in Italia Khalil Ahmad. L'ex VL Pesaro andrà a prendere il posto di Zach Copeland, che resterà in Italia... I DETTAGLI: https://www.pianetabasket.com/serie-a2/mercato-a2-brindisi-chiude-per-khalil- facebook Colpo esterno dei ducali #UdineseParma finisce 0-1 x.com