Collision 16.042026 Le scorie di Dynasty

Durante la seconda serata di Spring Breakthru, l’evento Collision si è svolto all’Angel of the Winds Arena di Everett, nello stato di Washington. Tra gli incontri, si è verificata una collisione tra i partecipanti, con particolare attenzione alle scorie di Dynasty, un elemento che ha attirato l’attenzione dei presenti. La serata ha visto diverse azioni e dinamiche che hanno coinvolto i diversi protagonisti del cartellone.

Benvenuti all’analisi di Collision, registrato all’Angel of the Winds Arena di Everett, Washington, nella seconda serata di Spring Breakthru. Puntata ricca di conseguenze dopo Dynasty, con Adam Copeland che apre lo show per confrontarsi con gli FTR e il main event che vede Thekla difendere il titolo mondiale femminile contro Alex Windsor. Adam Copeland apre la serata visibilmente malconcio, con colla e graffette in fronte dopo quanto subito a Dynasty. Spiega che Christian Cage non è presente perché sta facendo una risonanza al braccio, che potrebbe essersi fratturato. Sugli FTR dice che hanno fatto esattamente quello che avevano promesso,...🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Collision 16.04.2026 Le scorie di Dynasty Notizie correlate Collision 02.04.2026 Di giovedìBenvenuti all’analisi di Collision, andato in onda dal Canada Life Centre di Winnipeg, Manitoba, Canada. Collision 11.04.2026 FratellanzaBenvenuti all’analisi di Collision, registrato al Rogers Place di Edmonton, Alberta, Canada.