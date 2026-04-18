Claudia Conte mentre i giornalisti scioperano Rainews24 manda in onda il suo documentario due volte

Durante lo sciopero dei giornalisti del 16 aprile, molte testate e reti televisive sono rimaste ferme, lasciando vuoti nei palinsesti. Tuttavia, su Rainews24, il volto di Claudia Conte è riapparso più volte, con la trasmissione di un suo documentario che è stato riproposto due volte nello stesso giorno. La presenza del suo programma si è distinta in un giorno di assenza generale di molte altre trasmissioni.

Nonostante lo sciopero di giovedì 16 aprile che ha svuotato giornali e palinsesti della tv, c’è un volto che sembra non conoscere soste sugli schermi Rai: quello di Claudia Conte. La giornalista, che ha recentemente rivelato la sua relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è tornata a essere un caso. Questa volta perché Rainews24 ha deciso di mandare in onda per ben due volte nello stesso giorno, alle 5:30 e alle 15:30, il documentario Benedetto Padre d’Europa, dove Conte viene intervistata sulla regola benedettina dell’«ora et labora». La sovraesposizione di Conte in Rai. La sovraesposizione di Conte non sembra un caso fortuito, ma il risultato di una fitta rete di acquisti e contratti siglati negli ultimi anni.🔗 Leggi su Open.online

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Claudia Conte, il legale: “Stop al linciaggio mediatico, nessun libro o rivelazione choc” x.com