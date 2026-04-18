Classifica Serie A 2025-2026 | tutti i risultati della 33^ giornata

La 33ª giornata della Serie A 2025-2026 si è conclusa con diversi incontri che hanno aggiornato la classifica del campionato. Sono stati disputati match tra le squadre di vertice e quelle in lotta per evitare la retrocessione, con risultati che hanno modificato la posizione di alcune formazioni in classifica. Di seguito, vengono riportati tutti i risultati ufficiali e la posizione aggiornata delle squadre dopo questa giornata.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2025-26. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironi della prossima Champions League 2026-27, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. In Serie B retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco i risultati e la classifica di questa giornata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 33^ giornata RISULTATI 26ª GIORNATA SERIE A 2025/26! #risultati #seriea #calcio #campionato Notizie correlate Leggi anche: Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 22^ giornata Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La classifica della Serie A al confronto con la scorsa stagione; Parma - Napoli (1-1) Serie A 2025; Serie C – Risultati 36° giornata e classifiche aggiornate; Corsa Champions, si apre la lotta per il 3° e 4° posto: ora anche il Milan rischia. Classifica marcatori Serie A | Malen può superare Lautaro? I calendari a confrontoLa classifica marcatori della Serie A 2025/2026 entra nel vivo in questo rush finale del campionato: Malen sfida ... fantamaster.it Serie A 2025/26, la classifica aggiornataLa classifica della massima serie aggiornata dopo ogni turno di campionato ... msn.com La classifica di Serie A dopo Inter-Cagliari 3-0 x.com La classifica di Serie A dopo Sassuolo-Como 2-1 - facebook.com facebook