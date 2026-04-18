Civitanova-Verona oggi Superlega volley 2026 | orario gara-4 tv streaming

Oggi alle 18.00 si disputa la quarta partita della semifinale scudetto di volley maschile tra le squadre di Civitanova e Verona. La sfida si svolge in una delle arene di questa serie playoff e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La serie è al meglio delle cinque partite e le due formazioni si affrontano per ottenere un posto in finale.

Oggi sabato 18 aprile (ore 18.00) si gioca Civitanova-Verona, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile. Si preannuncia grande spettacolo all’Eurosuole Forum, dove la Lube avrà l’0ccasione di chiudere i conti di fronte al proprio pubblico: i cucinieri conducono la serie per 2-1 e in caso di vittoria si qualificheranno all’atto conclusivo da disputare contro Perugia. Gli scaligeri cercheranno la reazione in trasferta, con l’intento di trascinare la contesa alla bella di spareggio. La seconda forza della stagione regolare si trova costretta a inseguire contro la sesta classificata della Superlega ed è chiamata a rialzare la testa:...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Civitanova-Verona oggi, Superlega volley 2026: orario gara-4, tv, streaming Rana Verona vs. Cucine Lube Civitanova - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlights Notizie correlate Leggi anche: Verona-Civitanova oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-1, programma, streaming Leggi anche: Civitanova-Verona oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streaming Altri aggiornamenti Temi più discussi: Superlega, pazzesca Civitanova: rimonta da 0-2 e sabato gioca per la finale; Ufficiale la programmazione di Gara 4 tra Civitanova e Verona; LIVE Civitanova-Verona 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la squadra di Medei pareggia la serie con un grande Bottolo!; Semifinali, Gara 3 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova SuperLega Credem Banca. Civitanova-Verona oggi, Superlega volley 2026: orario gara-4, tv, streamingOggi sabato 18 aprile (ore 18.00) si gioca Civitanova-Verona, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile. Si preannuncia grande spettacolo ... oasport.it Play Off: Civitanova per chiuderla, Verona per riaprirlaDomani Gara 4 di semifinale all'Eurosole. La squadra di Medei ha il match point per raggiungere Perugia in finale, gli scaligeri hanno l'ultima chance per rimanere in corsa ... corrieredellosport.it ÈTv Marche. . La Lube Civitanova si gioca in casa la prima possibilità di tornare in finale scudetto a un anno di distanza. Sabato 18 aprile i biancorossi ospiteranno Rana Verona in gara 4 della semifinale - facebook.com facebook | ROK MOZIC - CORRIERE DI VERONA "Champions traguardo eccezionale. Ora testa a Civitanova: vogliamo tornare a Verona per arrivare in finale. Sarebbe un altro risultato fantastico di questa stagione straordinaria. Ci crediamo" #RanaVerona #Vero x.com