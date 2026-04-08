Civitanova-Verona oggi in tv Superlega volley 2026 | orario gara-2 programma streaming

Oggi, mercoledì 8 aprile, alle ore 20.30, si svolge la gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile tra Civitanova e Verona. La sfida si gioca in televisione e sarà disponibile anche in streaming. Questa partita rappresenta un momento decisivo nella serie, che vede le due squadre confrontarsi per avanzare alla finale del campionato di Superlega 2026.

Oggi mercoledì 8 aprile (ore 20.30) si gioca Civitanova-Verona, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. Si ritorna in campo a tre giorni di distanza dal confronto che, a Pasqua, ha aperto la serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualifica all’atto conclusivo contro la vincente di Perugia-Piacenza). Verona ha vinto gara-1 di fronte al proprio pubblico del PalaMagis e punta a firmare una nuova prestazione autorevole. La Lube potrà fare affidamento sul sostegno del proprio pubblico dell’Eurosuole Forum e cercherà di esprimersi al meglio: ci sarà un pareggio oppure una fuga nel testa a testa tra la seconda e la sesta forza della regular season? Si preannuncia un confronto altamente appassionante, avvincente ed equilibrato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Civitanova-Verona oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streaming Leggi anche: Verona-Civitanova oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-1, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Verona-Civitanova, Superlega volley 2026: orario gara-1 semifinale, programma, streaming Temi più discussi: LIVE Verona-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano gara1 di semifinale!; Pasqua sotto rete, Lube a Verona per Gara 1 di Semifinale Scudetto; Verona - Civitanova, le dichiarazioni dei protagonisti; Pallavolo: Serie A Maschile 2025/26 - Playoff, Semifinale: Verona - Civitanova (gara 1) - Video. Civitanova-Verona oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streamingOggi mercoledì 8 aprile (ore 20.30) si gioca Civitanova-Verona, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. Si ritorna in campo a tre giorni di ... oasport.it Verona-Civitanova oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-1 semifinale, canale, streamingOggi domenica 5 aprile (ore 18.00) si gioca Verona-Civitanova, gara-1 della semifinale scudetto di volley maschile. Si apre la serie al meglio delle ... oasport.it Domani alle 20:30 sul campo della Cucine Lube Civitanova si gioca Gara 2 delle Semifinali Play Off. Coach Soli: «Mi aspetto set combattuti, dovremo essere pronti a giocare punto a punto». #veronanetwork - facebook.com facebook NEXT MATCH - Gara 2 Semifinali Play Off Domani Gara 2 Semifinali Play Off a Civitanova! Tutti in trasferta! Mercoledi 8 Aprile Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona Eurosuole Forum Rai Sport e VBTV #RanaVerona #VeronaVoll x.com