Chiusure in arrivo sulla A4 | la viabilità alternativa

Nelle prossime due notti, l'autostrada A4 Milano-Brescia sarà chiusa al traffico per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. La chiusura interesserà alcune tratte e sarà necessario adottare percorsi alternativi per chi si sposta lungo questa arteria. La chiusura è prevista in orari notturni per ridurre al minimo i disagi agli automobilisti. I dettagli sui percorsi alternativi saranno comunicati tramite i canali ufficiali.

Due notti di chiusura in arrivo sulla autostrada A4 Milano-Brescia per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Nello specifico le chiusure riguarderanno la stazione di Agrate e Cavenago dalle 21 di martedì 21 alle 5 di mercoledì 22 aprile e solo quella Agrate dalle 21 di giovedì 23.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Chiusure in arrivo sulla A4 e la Tangenziale Nord: le vie alternativeNotte di chiusura in arrivo sulla A4 Milano Brescia e la A52 Tangenziale Nord di Milano. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Chiusure in arrivo sulla A4: la viabilità alternativa; A9, nuova serie di chiusure notturne: stop tra Como Centro e Chiasso e verso Milano; Lavori in galleria sull'A26: tre nuove chiusure notturne in arrivo, dove e quando; Faentina, treni in fiamme e nuove chiusure in arrivo: i sindaci del Mugello alzano la voce. Di Marzio sulla Lazio: 'In chiusura l'arrivo di Kenneth Taylor dall'Ajax'In chiusura in questi minuti l'arrivo di Kenneth Taylor dall'Ajax, questo il post su X scritto dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio parlando della Lazio. L'operazione avrebbe un costo di ... it.blastingnews.com Lazio, in chiusura in questi minuti l’arrivo di Kenneth Taylor dall’Ajax: operazione da 15 milioni di euroIn chiusura l’arrivo di Kenneth Taylor alla Lazio: operazione da 15 milioni di euro per il centrocampista. La Lazio è in chiusura in questi minuti con l’Ajax per portare a Roma Kenneth Taylor, ... gianlucadimarzio.com Italia Due. . VIABILITÀ. CHIUSURE E MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SULLA SS19 A POLLA facebook