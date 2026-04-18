Chieti Calcio foto di Battisti imbrattata allo stadio Angelini | bufera tra i tifosi

A Chieti si è sollevato un dibattito dopo che, nella sala stampa dello stadio Angelini, una foto di un ex capitano della squadra è stata trovata coperta da tovaglioli e cartoni, con il volto disegnato con una croce nera. L’episodio ha suscitato reazioni tra i tifosi, alimentando tensioni tra i sostenitori della squadra e le altre parti coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti nel contesto sportivo locale.

È scoppiata la polemica a Chieti dopo quanto accaduto nella sala stampa dello stadio Angelini, dove la foto dello storico capitano neroverde Alessandro Battisti è stata trovata coperta da tovaglioli e fogli di cartone, con il volto imbrattato da una croce nera disegnata con un pennarello.Il.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori terminati allo stadio “Guido Angelini“ Rissa tra tifosi allo stadio di Catania, il provvedimento contro tre ultras da parte della QuesturaTre ultras denunciati per rissa, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Catania, dove nei giorni scorsi sono stati identificati... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tabellino partita Chieti 1922 vs San Marino Calcio; Chieti calcio, Gianni Paris lascia: rottura con la società sugli stipendi; Scheda squadra Città di Chieti; Chieti calcio, Margiotta lancia una raccolta fondi su GoFundMe per pagare gli stipendi. Chieti Calcio, foto di Battisti imbrattata allo stadio Angelini: bufera tra i tifosiÈ scoppiata la polemica a Chieti dopo quanto accaduto nella sala stampa dello stadio Angelini, dove la foto dello storico capitano neroverde Alessandro Battisti è stata trovata coperta da tovaglioli e ... chietitoday.it Chieti calcio, il presidente Di Labio rompe il silenzio: Mai messi nelle condizioni di operare, servono risorse vereÈ il presidente del Chieti F.C. 1922, Giuseppe Gianni Di Labio, a prendere la parola e chiarire la posizione della società dopo le dimissioni dell’ex dirigente Gianni Paris e le polemiche seguite. chietitoday.it Si avvicina il derby tra Chieti F.C. 1922 e Giulianova calcio 1924 - facebook.com facebook