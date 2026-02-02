Paolo Del Debbio chi è età carriera e vita privata

Paolo Del Debbio è un volto noto della televisione italiana. Ha costruito la sua carriera conducendo talk show di approfondimento politico e sociale su Mediaset. Oltre al ruolo di conduttore, è anche professore universitario. La sua vita privata rimane riservata, ma il suo nome è spesso associato a programmi di grande ascolto e a un modo diretto di comunicare con il pubblico.

Paolo Del Debbio è un giornalista italiano, conduttore televisivo e professore universitario, noto al grande pubblico per la conduzione di talk show di approfondimento politico e sociale sulle reti Mediaset, Dritto e Rovescio. Nel corso della sua carriera si è distinto per uno stile diretto e schietto, affrontando temi di attualità, economia e politica con forte attenzione ai problemi concreti dei cittadini.

Crans-Montana, scontro in tv tra Del Debbio e Filippo Lombardi ex senatore svizzero: Scandaloso, CavolatePaolo Del Debbio contro Filippo Lombardi sugli indennizzi per le famiglie delle vittime di Crans-Montana: botta e risposta con l'ex senatore svizzero ... virgilio.it

Paolo Del Debbio di nuovo assente per motivi di salute da 4 di seraIl pubblico di Rete 4 ha avuto una sorpresa amara nella serata di questo lunedì 26 gennaio, quando, all’apertura della trasmissione 4 di sera, non ha trovato il consueto e apprezzato volto di Paolo De ... strettoweb.com

Auguri di buon compleanno a Paolo Del Debbio che oggi compie 68 anni. Giornalista, conduttore televisivo e accademico, figura centrale dell'informazione di Rete 4. Attualmente è uno dei volti di punta di Mediaset, dove conduce: Dritto e rovescio: Talk show - facebook.com facebook

L'intervista al Ministro del Turismo Daniela Santanchè di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio. youtu.be/ACuoKw3kcSEsi… x.com