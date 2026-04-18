Laura Pirovano è una sciatrice alpina italiana, nota per aver vinto la Coppa del Mondo di discesa libera nel 2026. La sua carriera si è sviluppata tra numerose competizioni internazionali, dove ha ottenuto diversi piazzamenti di rilievo. Conosciuta per le sue capacità tecniche e velocità, è diventata una delle atlete di punta nel panorama dello sci alpino. La sua vittoria nel 2026 rappresenta un risultato importante nel suo percorso sportivo.

Laura Pirovano è una sciatrice alpina italiana, vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera nel 2026. Laura Pirovano è una sciatrice polivalente della Nazionale italiana, specializzata nelle discipline veloci e nello slalom gigante. Attiva nelle gare FIS dal 2013, ha iniziato a mettersi in luce in Coppa Europa, dove nel 2015 ha ottenuto la prima vittoria a Kvitfjell. Nello stesso anno ha debuttato in Coppa del Mondo nello slalom gigante di Lienz. Il primo grande risultato internazionale è arrivato nel 2017 con l’oro nello slalom gigante ai Mondiali juniores di Åre. La sua carriera è stata però segnata anche da diversi infortuni al ginocchio che ne hanno rallentato la crescita.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la campionessa di sci Laura Pirovano

La CADUTA di SOFIA GOGGIA

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