Il Manchester United ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Chelsea allo Stamford Bridge, grazie a un gol di Cunha. La partita si è conclusa con i Red Devils che hanno conquistato tutti e tre i punti in palio. Con questo risultato, il club si è ulteriormente avvicinato alla posizione di vertice in classifica. La sfida ha visto una buona prestazione da parte di entrambe le squadre, ma il gol decisivo è arrivato nel secondo tempo.

2026-04-18 23:03:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Manchester United ha rafforzato la presa sul terzo posto in Premier League dopo aver vinto 1-0 sui rivali e compagni di Champions League, il Chelsea allo Stamford Bridge. Matheus Cunha ha segnato l’unico gol della partita poco prima dell’intervallo, confermando l’impressionante mandato dell’allenatore ad interim Michael Carrick da quando è entrato in carica a gennaio. I Blues, che si sono visti annullare un gol e hanno colpito due legni, rimangono al sesto posto ma non sono riusciti a intaccare il divario di quattro punti tra loro e il Liverpool, quinto. Questo risultato significa che la squadra di Liam Rosenior è in una serie di quattro sconfitte consecutive nella massima serie per la prima volta dagli anni ’90, senza segnare nemmeno un gol.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chelsea – Manchester United 0-1: il gol di Cunha regala ai Red Devils tutti e tre i punti allo Stamford Bridge

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