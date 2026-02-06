Sabato 7 febbraio, alle 13:30, si gioca una sfida importante tra Manchester United e Tottenham. I Red Devils arrivano carichi dopo alcune buone prestazioni, mentre gli Spurs, forti di quattro partite senza sconfitte, vogliono continuare a sorprendere. La partita si prevede combattuta, con almeno tre gol pronosticati, e potrebbe essere decisiva per la classifica.

Il Tottenham si presenta ad Old Trafford forte di quattro partite senza sconfitte in tutte le competizioni, qualcosa che non succedeva da circa quattro mesi e che hanno consentito agli Spurs di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions League. Il Manchester United però viene da tre vittorie importanti contro Manchester City, per 2-0. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester United-Tottenham (sabato 07 febbraio 2026 ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Red Devils sugli scudi e almeno tre gol

Sabato 7 febbraio, alle 13:30, si gioca la sfida tra Manchester United e Tottenham ad Old Trafford.

Domenica 4 gennaio 2026 alle 13:30 si sfidano Leeds e Manchester United.

