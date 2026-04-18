Un grande appuntamento è quello di ’Centomani di questa terra’, firmato ’ CheftoChef emiliaromagnacuochi ’ che celebra l’identità gastronomica regionale e il dialogo tra tutti i protagonisti della filiera agroalimentare. L’edizione 2026 segna due novità importanti: per la prima volta l’evento diventa una due giorni, domani e lunedì, e approda in Romagna, nella suggestiva cornice di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC). Dalle 10 alle 22 di domani la corte di Villa Torlonia si trasformerà in una grande Festamercato regionale aperta a tutti, con i produttori di eccellenza, stand gastronomico con piatti firmati dagli chef di CheftoChef, cooking demo, vini dei vignaioli soci, degustazioni, assaggi e momenti conviviali.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Centomani’ raddoppia. Due giorni in Romagna

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