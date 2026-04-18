Negli ultimi tempi, la giacca con bottoni dorati sta vivendo un ritorno di popolarità tra gli appassionati di moda. Le influenze delle storie di epoche passate si riflettono nelle scelte di stile contemporanee, con capi che richiamano gli abiti indossati dai personaggi di famosi manga e anime degli anni Ottanta. Questo fenomeno evidenzia come elementi di un passato iconico continuino a influenzare le tendenze attuali, rinnovandosi nel tempo.

L e rose di Versailles tornano a fiorire, stavolta nel guardaroba. L’androgina eroina nata dall’omonimo manga di Riyoko Ikeda, consacrata in Italia dal celebre anime Lady Oscar negli anni Ottanta, continua a esercitare un fascino potentissimo sulla moda. I l suo stile fluido, sospeso tra rigore militare e dettagli romantici, riappare oggi nelle uniformi di ultima generazione. Giacche ornate di bottoni e fregi (su TikTok spopolano col nome di Napoleon jacket) camicie con fiocco alla lavallière, colli jabot in pizzo, ricami floreali. Come abbinare i pantaloni cargo nel 2026: 5 outfit chic che trasformano il trend utility in eleganza X Leggi anche › Tanto belli quanto comodi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - C’è un motivo se tutte vogliono quella giacca con bottoni dorati (e no, non è solo nostalgia)

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