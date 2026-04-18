A Castiglion Fiorentino si ricorda il settantesimo anniversario dell'apertura dell'attività di Marino Milighetti, iniziata nel 1956. All'epoca, non aveva ancora 17 anni. La celebrazione si svolge nel rispetto della tradizione locale e coinvolge la comunità, che si riunisce per rendere omaggio a questa lunga presenza sul territorio. La data segna un traguardo importante per chi ha gestito l'attività nel corso di tanti anni.

Arezzo, 18 aprile 2026 – . Quando avviò l’attività nel lontano 1956, Marino Milighetti non aveva ancora compiuto 17 anni. Questa mattina, il Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli ha voluto omaggiare Marino e la famiglia Milighetti con una pergamena e una foto ricordo in occasione dell’importante traguardo dei 70 anni di attività. Una storia che affonda le radici nel secondo Dopoguerra, quando Marino rilevò l’attività a soli 16 anni e mezzo, in località Sant’Antonino, oggi via Aretina. Da allora, il distributore di carburante Esso, insieme all’officina meccanica di via Tevere, sono diventati un punto di riferimento per il territorio, portati avanti nel tempo insieme alla famiglia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castiglion Fiorentino celebra i 70 anni di attività di Marino Milighetti

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