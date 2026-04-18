Il comune di Castelvetere in Val Fortore ha presentato una richiesta ufficiale per ottenere lo stato di emergenza e il riconoscimento della calamità naturale. La richiesta segue i danni provocati dalle intense piogge che si sono verificate tra il 31 marzo e il 2 aprile nell’area del Sannio. La zona è stata colpita da una frana che ha provocato danni alle infrastrutture e alle proprietà.

Il comune di Castelvetere in Val Fortore ha presentato una richiesta formale per ottenere lo stato di emergenza e il riconoscimento della calamità naturale, a seguito dei gravi danni causati dalle piogge intense che hanno investito l’area del Sannio tra il 31 marzo e il 2 aprile. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Gianfranco Mottola, che ha dovuto riunirsi nel pomeriggio di ieri per valutare l’entità dei disastri idrogeologici che stanno colpendo il territorio. L’impatto devastante sulle infrastrutture e sui servizi essenziali. Il cuore del problema si è concentrato nell’area urbana denominata Monsignor Iarossi, dove un movimento franoso ha scosso le fondamenta della zona centrale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelvetere sotto la frana: il Comune chiede lo stato di emergenza

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